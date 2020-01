Tybring-Gjedde krever avstemning om Frp skal fortsette i regjering

Det er regjeringens beslutning om å hente hjem en 29 år gammel norsk-pakistansk kvinne som har sluttet seg til IS, og hennes to barn, som har fått begeret til å flyte over for Frp-toppen, som nå mener partiet bør ut av regjering.

– Vi burde gi mistillit til vår deltakelse i regjeringen og si at nok er nok, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Han krever at stortingsgruppen onsdag stemmer over om partiet bør gå ut av regjeringen.

– På gruppemøtet må vi gjøre det helt klart. Vi ble ikke orientert før i etterkant. Det er kanskje derfor man gjør det fordi man visste at stortingsgruppen ville sette foten ned. Nå er nok. Vi kan ikke akseptere det lenger, sier Tybring-Gjedde, som tror stortingsgruppen kommer til å si klart fra.

– Vi må huske at dette er en terrorist, en som har sviktet Norge, en landssviker som har reist fra Norge frivillig for å slutte seg til et kalifat som vil ta bort alle de frihetene vi står for, sier Frp-representanten.