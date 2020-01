Høie vil ikke utelukke statlig luftambulanse

I et intervju med VG sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at han vil starte arbeidet med statlig overtakelse av luftambulansetjenesten hvis han kommer i regjering.

Det overrasker helseministeren.

– Vi har nedsatt en egen ekspertgruppe som skal vurdere hva som er det mest hensiktsmessige driftsformen for tjenesten. Jeg er veldig overrasket over at Arbeiderpartiets leder her velger å forhåndsprosedere før han får ekspertenes råd, sier Høie til NTB.

– Det er veldig spesielt med tanke på at Arbeiderpartiet tidligere var pådriver for en slik ekspertgruppe. Det er tydelig at de ikke har interesse av å lytte til hva de mener, sier han.

Høie vil likevel ikke utelukke at statlig overtakelse til slutt kan bli svaret.

– Jeg utelukker ingenting. Det er derfor vi har nedsatt en ekspertgruppe. Men jeg tror det er lurt å vente på ekspertgruppens råd før vi tar den diskusjonen, sier han.