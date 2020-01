Putin foreslår endringer i grunnloven

– Det vil øke rollen til og betydningen av landets parlament og partiene, sa Putin i sin årlige tale til Russlands nasjonalforsamling onsdag.

Han understreket samtidig at presidenten skal beholde retten til å kunne avskjedige både statsminister og regjeringsmedlemmer, og han sa at det bør holdes folkeavstemning om forslagene til grunnlovsendringer.

– Jeg ser det som nødvendig at landets innbyggere får stemme over en hel pakke av foreslåtte endringer i landets grunnlov, sa Putin, som ikke nevnte noen eksakt dato for den mulige avstemningen.

Det har lenge vært spekulert i hvordan Putin kan komme til å reformere det politiske systemet i Russland før 2024. Da er hans presidentperiode over, og Putin må ifølge grunnloven forlate presidentposten.