Grande ber Frp ta forhandlinger internt i regjeringen

– Vi har forståelse for at dette er en vanskelig sak for Frp. Men når man er i regjering, tar vi forhandlinger internt, og ikke gjennom media. Slik må det være i et regjeringssamarbeid, skriver Trine Skei Grande i en tekstmelding til Dagbladet onsdag kveld.

I timene før satt Grande i middag med Frp-leder Siv Jensen, KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Regjeringspartienes parlamentariske ledere deltok også på middagen i statsministerboligen.

Den såkalte IS-saken det strides om, handler om den norske IS-siktede kvinnen som ble besluttet hentet hjem sammen med sine to barn av regjeringsflertallet mot Frps vilje.

Debattere i fred

Jensen har gitt Solberg frist ut måneden med å innfri en rekke krav. Hvis ikke går Frp ut av regjeringen.

Venstre-lederen sier til VG onsdag kveld at regjeringen satte humanitære hensyn først i denne saken. Et av kvinnens barn, en fem år gammel gutt, er kritisk syk.

– Vi har respekt for at Frp nå ønsker å ta en vurdering knyttet til regjeringssamarbeidet. Denne debatten skal Frp få ta i fred. Den kommer jeg ikke til å kommentere, sier Grande til avisen.

Tynnslitt

Kravene som Frp stiller, ble vedtatt av partiets stortingsgruppe onsdag. Det er en liste med krav om gjennomslag. Om Solberg vil beholde Frp i regjering, må listen innfris.

Solberg har fått frist til slutten av januar, da Frp skal ha sitt strategimøte, med å svare på kravene.

Regjeringskilder i Frp sier til TV 2 at de mener Solberg ikke har forstått hvor tynnslitt regjeringslysten er i partiet.

Ultimatumet som partiet stiller, gjelder ikke bare IS-saken, men at Frp over tid har opplevd at gjennomslagene er blitt for få, sier Jensen til kanalen onsdag kveld.

– Vi sitter i regjering fordi vi vil påvirke utviklingen i Norge til det bedre, men når vi nå opplever at politikken blir litt grå og kjedelig, må vi si fra og gjøre noe med det. Hvis ikke kan vi finne på noe bedre å gjøre, sier Frp-lederen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad uttalte onsdag at det er ingen grunn til å gi etter for Frps krav.

(©NTB)