Ropstad: Ikke grunnlag for nye Frp-krav

– Frp sa noe helt annet på tirsdag enn de gjør nå. Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, skriver Ropstad på Facebook torsdag.

Onsdag truet Frp-leder Siv Jensen med å forlate regjeringen, som har bidratt til å hente en IS-siktet kvinne og hennes syke sønn ut av Syria.

KrF-lederen, som er barne- og familieminister, gjentar samtidig sitt budskap fra onsdag: Han respekterer at Frp er uenige i saken, men reagerer på uttalelser om at regjeringen nå setter sikkerheten til norske borgere i fare.

Ropstad går også i rette med Jensens beskrivelse av regjeringen.

– Det hevdes at denne regjeringen er grå og kjedelig, det er jeg uenig i. Regjeringen har vist barmhjertighet, sier Ropstad.

Støre frykter mer Frp-gjennomslag

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er bekymret for at regjeringsbråket kan føre til et kaldere og blåere Norge.

– Det er en uhørt arbeidsform at et parti som ikke får gjennomslag i en sak, legger fram en kravliste om hva de må få gjennomslag for, med trussel om å gå ut av regjering. Det vil jo bety mer Frp-politikk: mer privatisering, mer polarisering. Det er vi mot, sier Støre til NTB.

– Jeg tror fortsatt dette er et spill som Frp driver: Skape kriser og støy for å få gjennomslag. Men mer er satt i spill denne gangen enn tidligere. Derfor er utfallet mer åpent, mener han.

Støre vil ikke spekulere i hva som vil skje dersom Frp går ut av regjeringen.