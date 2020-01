Venstre-lederen sier nei til Frp-krav som vil bety reforhandling av regjeringsplattformen

Venstre-leder Trine Skei Grande sier tvert nei til å innfri eventuelle krav fra Frp som kommer i tillegg til regjeringsplattformen.

– Vi står på den regjeringsplattformen vi har inngått, og vi ser ingen grunn til å endre den, sier Grande til NTB torsdag kveld.

Frp-leder Siv Jensen truer med å forlate regjeringen, etter at regjeringsflertallet mot Frps vilje vedtok å hente en terrorsiktet kvinne og hennes syke femårige sønn ut av Syria. Som plaster på såret vil Frp ha innfridd en rekke krav. NTB fikk torsdag bekreftet at disse trolig vil bety en form for reforhandling av Granavolden-plattformen.

Ropstad: – Ikke grunnlag

– Frp sa noe helt annet på tirsdag enn de gjør nå, skriver KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad på Facebook torsdag – før han smeller til mot regjeringskollegaen:

– Det at regjeringen hjelper et sykt barn med helsehjelp, er ikke et grunnlag for at Frp skal kunne presse igjennom en ny kravliste. De fire partiene er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier KrF-lederen.

Også Frp har poengtert at de har ønsket å hjelpe barnet hjem, men at moren da måtte bli igjen.

Hvordan Frps kravliste vil se ut, er foreløpig ukjent. Frps fylkesledere hadde frist til sent torsdag ettermiddag med å komme med sine innspill.

Halvannen uke

Jensen varsler at de nye kravene blir rettet direkte mot statsminister Erna Solberg (H). Onsdag var hun tydelig på at saken må avklares før Frps strategisamling 27.–28. januar.

– Det handler om å gjennomføre flere tiltak som sikrer oss i forhold til terror, trygghet for innbyggerne, streng og rettferdig innvandringspolitikk, og at vi fortsetter å jobbe med å redusere skatter og avgifter og å bygge ut infrastrukturen, sa Jensen til NRK torsdag.

Dagens situasjon ligner fjorårets bompengeopprør: Høyre, KrF og Venstre tvinges nå til å forholde seg til nye krav fra Frp, bare ett år etter at de fire partiene var enige om en regjeringsplattform. NTB er kjent med at dette har vakt sterke reaksjoner i alle de tre øvrige regjeringspartiene.

– Det er irritasjon i Høyres stortingsgruppe over dette nå, sier en partikilde, som fortviler over at det nå blir nye runder med fokus på andre ting enn politikk, som under bompengestriden i forkant av lokalvalget i fjor høst. Den kom ingen av regjeringspartiene godt ut av.

Innvandring og samferdsel

– Dette er den mest alvorlige krisen, sammen med bompengekrisen, siden 2013, sier Minerva-skribent og Frp-kjenner Jan Arild Snoen til NTB.

Han tror at Frp trolig ikke har mer å hente på viktige politikkområder for partiet som innvandring og samferdsel. På asylområdet har Frp skrytt av at Norge nå har Europas strengeste asyl- og innvandringspolitikk etter en rekke innstramminger i kjølvannet av flyktningkrisen i 2015 og 2016, mens skattekutt har vært nedprioritert i de tre siste budsjettene.

Samtidig har striden om iskanten seilt opp som et av de viktigste tingene regjeringen må håndtere denne våren. Her står Frp og særlig Venstre steilt mot hverandre.

Snoen mener samtidig at dersom Frp ønsker å forlate regjeringen, er tida inne nå.

– Det er bedre å gjøre det nå enn å slite enda lenger, sier han.