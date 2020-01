Frp-fylkesleder tror det er kroken på døra på for regjeringen

– Jeg tror dette er kroken for døra for regjeringsprosjektet. Det må et under til om hun skal greie å løse denne floken, sier Sve til Aftenposten.

Frp er sterkt imot beslutningen om å hente hjem en IS-siktet kvinne og hennes to barn. Regjeringen viser til at det var nødvendig å hente hele familien for å gi nødvendig helsehjelp til det ene barnet, som skal være alvorlig sykt.

Sve, som er leder for Frps største fylkeslag, tror uansett det ikke vil være nok. Han sier det er sterke reaksjoner på at regjeringen har hentet hjem «en terrorist».

– Og det er ikke bare Frp-folk som reagerer. Det er bare å åpne døren her oppe, så merker du at det er et raseri i befolkningen mot dette. Det er mange unge og gamle som trenger hjelp, og så skal vi bruke millioner på å hente hjem terrorister. Det er en stor provokasjon, sier Sve til avisen.

Fylkeslederen sier til Dagbladet at han mener Frp ikke kan støtte en Solberg-ledet regjering de ikke er en del av. Han mener uansett Frp er i ferd med å gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

– Det er det Erna Solberg er i ferd med å gjøre, det viser jo meningsmålingene. Om det skjer nå eller etter valget, om vi fortsetter slik som dette, så setter vi inn Jonas som statsminister uansett, sier Sve til avisen.

