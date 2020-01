Siv Jensen om krisen: Krevende situasjon

– Vi har hele veien fra vår side vært opptatt av å legge til rette for hjelpe barn hjem til Norge. Men vi har også vært helt overtydelig på at det å hjelpe IS-krigere tilbake ved hjelp av norske myndigheter, er uaktuelt for oss, sier Jensen.

– Det har vært vårt standpunkt hele tiden, og det er derfor vi nå står i en krevende situasjon. Frps ledelse jobber nå med å gi våre svar på dette. Jeg har ikke noe mer å si akkurat nå, og jeg kommer tilbake til dere når jeg har noe mer å si, legger hun til.

Frp har varslet en liste med krav til statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg skjønner at alle dere er nysgjerrige og jakter nyheter hele tiden, men jeg har ikke noe mer å si akkurat nå, sa en ordknapp finansminister.