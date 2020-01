Grande: – Det blir lettere å jobbe i regjering

– Det er klart at det vil bli lettere for tre partier å bli enige enn for fire. Så vil det bli større utfordringer når vi kommer til Stortinget, sier Grande til NTB.

– Vi skal ha flertall for våre forslag gjennom Stortinget. Jeg håper jo da at Frp vil stå for mest mulig at det de har stått for i samarbeidet. Men det er klart at vi har mange andre konstellasjoner å få flertall i Stortinget på også, slår kulturministeren fast.

– Satt til å forvalte borgerlig flertall

Både Grande og statsminister Erna Solberg (H) er tydelige på at de vil styre videre på Granavolden-plattformen som den nå avgåtte firepartiregjeringen ble enige om for ett år siden. Frp sier derimot at plattformen er død, og at de heretter vil stå på sitt partiprogram.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sa mandag også klart ifra om at framover blir det opp til regjeringen å føre en politikk som Fremskrittspartiet kan støtte.

– Hvis man ikke får til et samarbeid den ene veien, får man prøve den andre veien. Men det er et borgerlig flertall på Stortinget, og det er dét vi er satt til å forvalte. Frp har vært med å forhandle fram en enighet som vi skal bygge videre på. Så må de ta stilling til om de fortsatt ønsker en borgerlig regjering, eller om de ønsker et annet flertall, svarer Grande.

Takket Siv

På en kort pressekonferanse i Kulturdepartementet mandag benyttet hun anledningen til å takke Fremskrittspartiet og særlig Frp-leder Siv Jensen for samarbeidet i regjering.

– Hun har vært en god finansminister for landet og en finansminister som har vært opptatt av helheten i regjeringssamarbeidet. Jeg ser fram til at vi skal samarbeide videre sammen, selv om rollene våre blir endret, sa Venstre-lederen.

Flere har trukket fram at Venstres store seier i Granavolden-plattformen, nemlig rusreformen, kan ryke med Frp ute av regjering. Frps primærstandpunkt er at de ikke støtter en avkriminalisering av narkotika.

– Vi tror at dette er en reform som kommer til å få bred folkelig støtte og støtte fra et bredt flertall på Stortinget, sier Grande.

Ministerposter

– Sju ministerposter skal nå fordeles. Hvor mange er det rimelig at Venstre får?

– Det er helt opp til statsministeren, sier Grande, som ikke vil si ett ord om hvilket departement Venstre har blinket seg ut, eller om partiet vil være villig til å la seg avspise med eldreministeren.

Både Justisdepartementet og Olje- og energidepartementet vil stå ledig med Frps regjerings-exit.