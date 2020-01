Over 800 millioner utbetalt til sammenslåtte kommuner

Støtten avhenger av antall innbyggere i den nye kommunen. Ti store kommuner med over 50.000 innbyggere, blant annet Stavanger, Trondheim og Kristiansand, har fått utbetalt 33,5 millioner kroner. De minste kommunene med under 15.000 innbyggere får utbetalt 5,6 millioner kroner.

Det legges ingen føringer på bruk av reformstøtten. Støtten var et økonomisk virkemiddel for å få kommuner til å slå seg sammen i kommunereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2014.

Regjeringen har som målsetting at alle skal ha like god tilgang på velferdstjenester og mener det krever større kommuner med sterke fagmiljøer. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener derfor at det fortsatt er behov for sammenslåinger.