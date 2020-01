Kampen om iskanten: Frp frykter Høyre vil la seg presse

– Dette kommer til å bli en av de store sakene utover året. Vi er bekymret for hvilken holdning Høyre vil ha, sier Halleland til NTB.

Han sier Frp vil fortsette å kjempe for en såkalt dynamisk iskant. Det betyr i praksis at grensa for leteboring flyttes vesentlig lenger nord enn i dag.

Skrekkscenarioet for Halleland er at Høyre skal nærme seg Venstre og KrFs linje i stedet, for deretter å søke et forlik med Arbeiderpartiet i stedet for Frp.

– Det er viktig at Høyre lander på et fornuftig vedtak. Hvis de legger seg opp mot sentrum-venstre-linjen, vil det få alvorlige konsekvenser, advarer han.

Høyre har så langt holdt kortene tett inntil brystet i saken.

(©NTB)