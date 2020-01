Norske forskere får 200 millioner til selvkjørende skip

Det fireårige prosjektet Autoship Horizon 2020 er et samarbeid mellom Kongsberg Gruppen og Sintef, i tillegg til en rekke internasjonale miljøer. Norges forskningsråd er også inne som støttespiller, ifølge en pressemelding.

Fôr- og frakteskip

Planene ble presentert om bord i skipet Eidsvaag Pioneer i Kristiansund tirsdag. Dette er et av de to fartøyene som nå skal utstyres for fjernstyrt og autonom sjøtransport. Det frakter fiskefôr til oppdrettsanlegg. Det andre fartøyet er en belgisk fraktebåt som brukes på kanaler i Europa med frakt til og fra de store konteinerhavnene.

– Autoship-prosjektet gir Nord-Europa med Norge i spissen et kjempeforsprang i å utvikle nestegenerasjons autonome fartøy. Kappløpet er i gang internasjonalt. Teknologien bidrar til sikrere, mer effektive og bærekraftige operasjoner til sjøs, både innen transport og havbruk, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V),

Kvalitetsstempel

– Nå får prosjektet en av de største tildelingene fra EUs Horizon 2020-program til en norsk aktør noensinne. Dette er et 200 millioner kroners kvalitetsstempel, fortsetter Nybø.

Også seniorrådgiver Ørnulf Jan Rødseth i Sintef er begeistret, skriver Teknisk Ukeblad.

– EUs støtte til autonomiforskning og utvikling med utgangspunkt i Norge er med på å befeste og styrke vår ledende posisjon, sier Rødseth, som i tillegg er leder for Norsk forening for autonome skip (NFAS).

