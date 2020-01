Sp vil flytte veipenger fra Østlandet til Vestlandet

Den tidligere fylkesordføreren i Sogn og Fjordane har sett seg lei av det hun mener er en urettferdig fordeling av veimidlene i Norge.

– Vestlandet og andre distrikt må få en større og mer rettferdig del av den totale kaka, sier Følling til NRK.

Følling sikter til den manglende rassikringen langs veier på Vestlandet. I fjor la Statens vegvesen fram tall som viser at det vil koste 71 milliarder kroner å rassikre veinettet i Norge.

Hun er kritisk til at det blant annet bygges ny E18 for 40 milliarder kroner og at jernbaneprosjektet Indre Intercity er prognosert til å koste 148 milliarder kroner

Følling får støtte fra samferdselspolitisk talsperson i Senterpartiet, Siv Mossleth.

– En veldig stor del av de totale midlene til samferdsel går til det sentrale Østlandet. Vi må se om vi får vridd mer penger over til rassikring i distriktene, sier hun til NRK.

(©NTB)