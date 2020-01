Trump vil presse EU til å gjøre handelsavtale

President Donald Trump og Europakommisjonens leder, Ursula von der Leyen, møttes i Davos på tirsdag. I et intervju med CNBC hevdet den tidligere TV-stjernen at samtalene hadde vært «utmerkede».

Truer med tollavgifter

Trump hevdet også å ha fortalt von der Leyen at han kommer til å «ta grep» i form av «svært høye tollavgifter på deres biler og andre ting», dersom EU ikke snart gjør en handelsavtale.

Han la til at europeerne har vært «veldig vanskelige å ha med å gjøre» og lenge har «utnyttet» USA.

– Vi har i mange, mange år hatt et enormt handelsunderskudd med Europa, over 150 milliarder dollar, fortsatte Trump.

Han la til at han ville bli «svært overrasket» om han må innføre tollavgiftene, ettersom EU angivelig ikke har noe annet valg enn å gjøre en handelsavtale med USA.

Kina-avtale kom først

– Jeg ville vente til jeg var ferdig med Kina; jeg ville ikke forhandle med Kina og EU samtidig, forklarte Trump til CNBC.

Presidenten opplyste at Storbritannia allerede er klar til å få på plass en handelsavtale med USA.

EUs overgangsregler innebærer imidlertid at en slik avtale ikke kan trå i kraft før tidligst 1. januar 2021. Ifølge den britiske nettavisen City A.M. har britene allerede satt opp en forhandlingsgruppe, og statsminister Boris Johnston skal tidlig i februar dra til Washington for å diskutere temaet med Trump.

USA skviser ut EU

For øvrig estimerte tyske Kiel Institute tidligere i denne uken at fase 1-avtalen mellom Kina og USA vil senke kinesernes import fra EU med over 97 milliarder kroner årlig.

Bil- og flyprodusentene ligger an til å rammes særlig hardt, og dette vil spesielt gå ut over Tyskland og Frankrike. I forhold til samme periode året før har førstnevntes industriproduksjon allerede falt i 16 måneder på rad. Av de tyske bilaksjene har Daimler og BMW tapt henholdsvis åtte og to prosent i det seneste året. Volkswagens markedsverdi er derimot opp med 24 prosent.