MDG håper på dyrere bensin etter Frp-exit

– Det har vært seks år med reinspikka klimafiendtlig bilpopulisme. Det venter jeg nå på at Erna Solbergs regjering uten Frp skal ta et oppgjør med, sier Bastholm til NTB.

Hun har nå sendt et skriftlig spørsmål til statsministeren der hun vil ha svar på om det fortsatt er regjeringens politikk at økt CO2-avgift på bensin og diesel skal kompenseres ved kutt i andre avgifter, slik at pumpeprisen ikke øker.

MDGs standpunkt er at pumpeprisen må opp.

– Det å tørre å begynne å bruke avgiftssystemet for å få ned utslippene er utrolig viktig for at vi skal klare å kutte utslippene fort nok, sier Bastholm, som er MDGs eneste stortingsrepresentant og den ene av to nasjonale talspersoner i partiet.

– Dette er en lakmustest på om regjeringen Solberg uten Frp har noen som helst egen klimapolitikk, sier hun.

Prinsippet om at økt CO2-avgift skal kompenseres slik at pumpeprisen ikke påvirkes, er nedfelt i regjeringsplattformen fra Granavolden.

De tre gjenværende regjeringspartiene har så langt sagt at de vil holde seg til denne, selv om Frp har takket for seg.

