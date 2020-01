USAs finansminister med spark til Thunberg: Hvem er hun?

– Er hun sjeføkonom, eller hvem er hun? Jeg er forvirret, sa Mnuchin på en pressekonferanse under Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos, Sveits.

Han la raskt til:

– Det var en spøk. Den var morsom. Etter at hun har vært og studert økonomi på college så kan hun komme tilbake og forklare det til oss.

Thunberg-tale

Svensken har ikke kommentert Mnuchins uttalelser, men talte på tirsdag i en paneldebatt med andre unge miljøaktivister i Sveits.

– CO2-utslippene har ikke gått ned, og det er det vi prøver å oppnå. Vi kjemper alle for miljø og klima, sa Thunberg

Samtidig sa hun at «mye har skjedd som ingen kunne forutse» i det halvannet året som har gått siden hun startet sin skolestreik for klimaet.

– Det er ikke bare meg, men unge mennesker fra mange steder har presset på og skapt en allianse av bevegelser. Det er stort. Generelt sett er folk mer bevisste nå, sier Thunberg og understreket krisen:

– Vi må begynne å lytte til vitenskapen. Vi må behandle dette som den krisen det er, ellers kan vi ikke løse den.

Trump ville møtt Thunberg

Donald Trump sa onsdag at han gjerne ville møtt Thunberg i Sveits.

– Jeg skulle veldig gjerne møtt henne her, sa den amerikanske presidenten. Men han mente altså at USA ikke var riktig adressat for hennes frustrasjon over at det ikke gjøres noe med klimautslippene. Han sier det er andre land enn USA som er de verste forurenserne.

– Greta burde rette oppmerksomheten mot de stedene, mente Trump.