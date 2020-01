Tom Erlend Skaug blir ny generalsekretær i Høyre

– Jeg takker for tilliten og gleder meg til å ta fatt på den lange valgkampen fram mot stortingsvalget 2021, sier Skaug i en pressemelding fredag.

Skaug skal avvikle foreldrepermisjon til 15. mai, men går formelt inn i stillingen fra begynnelsen av mars.

– Tom Erlend har solid politisk kompetanse, strategiske evner, organisasjonsforståelse, ledererfaring og rolleforståelse, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Skaug var politisk rådgiver for tidligere Høyre-leder Jan Petersen og i flere fraksjoner i Høyres stortingsgruppe fram til 2006. Fra 2014 til 2018 var han leder for politisk avdeling og sekretariatsnestleder for partiets stortingsgruppe.

Han har også vært statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet og konstituert i samme rolle ved Statsministerens kontor.

Skaug har dessuten jobbet som senior kommunikasjonsrådgiver i JKL og informasjonssjef i Nordea.