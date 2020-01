– Abid Raja må passes på – han er en løs kanon

Hele Erna Solbergs nye mindretallsregjering inntok Slottsplassen like før klokken 11:30 fredag. Blant de nye ansiktene var Venstres Abid Raja, KrFs Knut Arild Hareide og Høyres Tina Bru.

– Som dere ser, har kongen utnevnt nye statsråder. De politiske kommentarene får vi ta senere, sa statsminister Erna Solberg (H).

- Det er en kjempeoverraskelse. Han er en løs kanon, sa Hegnar blant annet.

Trygve Hegnar kommenterte sammensetningen og mente det var litt rart og overraskende at Knut Arild Hareide er tilbake i regjering, og han var i tillegg litt overrasket over utnevnelsen av Abid Raja som kulturminister.

Han mente også at det var klart negativt at Torbjørn Røe Isaksen ikke lenger skal være næringsminister. Han blir i stedet arbeids- og sosialminister. Det er et valg Hegnar ikke ville tatt.

