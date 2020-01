Thunberg slår tilbake mot Mnuchin

– Det trengs ikke en universitetsgrad for å innse at vårt nåværende karbonbudsjett på 1,5°, og pågående investeringer og subsidier i fossil brensel ikke går opp. Så enten forteller du oss hvordan vi skal oppnå denne nedgangen, eller forklar til fremtidige generasjoner og de som allerede er berørt av klimakrisen, hvorfor vi bør gi opp våre klimaforpliktelser, skriver Thunberg på Twitter.

Det er et direkte svar til Mnuchins nylige spark til den berømte svensken. Finansministeren til USA uttalte torsdag følgende på Verdens økonomiske forum (WEF) i Sveits:

– Er hun sjeføkonom, eller hvem er hun? Jeg er forvirret, sa Mnuchin og la til:

– Det var en spøk. Den var morsom. Etter at hun har vært og studert økonomi på college, så kan hun komme tilbake og forklare det til oss.

– Krise

Thunberg var også til stede i Sveits, og fortsatte å refse verdens ledere for manglende handlekraft i kampen mot klimaproblemene.

– CO2-utslippene har ikke gått ned, og det er det vi prøver å oppnå. Vi kjemper alle for miljø og klima, sa Thunberg.



17-åringen sa at «mennesker må begynne å behandle krisen som det den er, ellers kan vi ikke løse den».

– Det er ikke bare meg, men unge mennesker fra mange steder har presset på og skapt en allianse av bevegelser. Det er stort. Generelt sett er folk mer bevisste nå.

Bryr seg ikke om kritikk

Tidligere har også Donald Trump, USAs president, uttalte seg nedverdigende mot Thunberg. Det bryr hun seg lite om.

– Så klart påvirker det meg ikke. Vi kritiseres slik hele tiden, og om vi brydde oss om det, ville vi ikke kunne gjort det vi gjør, svarte Thunberg.

Donald Trump sa onsdag at han gjerne ville møtt Thunberg i Sveits.

– Jeg skulle veldig gjerne møtt henne her, sa den amerikanske presidenten. Men han mente altså at USA ikke var riktig adressat for hennes frustrasjon over at det ikke gjøres noe med klimautslippene. Han sier det er andre land enn USA som er de verste forurenserne.

– Greta burde rette oppmerksomheten mot de stedene, mente Trump.