Sylvi Listhaug: Provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd

– Mange i Frp har lagt bånd på seg i løpet av de siste årene. Abid Raja har kommet med skittkasting mot Fremskrittspartiet. Mange har måttet holdt igjen og ikke sagt det en hadde lyst til å si, sier Listhaug til VG.

– Ingen kommer til å spare på kruttet nå, hvis han fortsetter med sine usakligheter. Folk er fed up og kommer til å slå tilbake, sier Frp-nestlederen.

Det Listhaug reagerer mest på, er da Raja i fjor anklaget Frp for å drive «brun propaganda» i forbindelse med at han kritiserte et utspill fra Frp om snikislamisering.

Frp-leder Siv Jensen mener at utnevnelsen av Raja ikke inviterer til samarbeid.

– Jeg tror Raja først og fremst bør tenke litt over hvordan han har opptrådt overfor Fremskrittspartiet. Mange av oss har fått personkarakteristikker fra han som han bør beklage, sier Siv Jensen til TV 2.

Listhaug sier Frp kommer til å svare kontant tilbake heretter. Hun liker dårlig at Raja nå er blitt statsråd.

– Det er en provokasjon mot Fremskrittspartiet, som det vil bli reagert veldig sterkt på. Han kan sette av onsdagene i Stortingets spørretime: Vi kommer til å gi ham mye arbeid i tiden som statsråd. Det kan jeg love. Han kommer ikke til å bli arbeidsledig, sier den tidligere olje- og energiministeren.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja sier til VG at Venstre har hatt et godt samarbeid med Frp i seks og et halvt år. Han trekker blant annet fram Ketil Solvik-Olsen da han var samferdselsminister.

– Jeg vet det også har vært turbulente stunder, og jeg vil strekke ut en hånd for å få til et godt samarbeid med Frp, sier Raja.

(©NTB)