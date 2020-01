Ropstad utfordrer Støre om iskanten

– I stedet for at Jonas Gahr Støre bruker krefter på å spørre om et barn virkelig er sykt, som han gjorde da vi hentet hjem en syk femåring fra Syria, så burde han heller bruke all sin tid på å tydelig si at han stemmer på rett side når det gjelder grensen for iskanten, sa Ropstad i sin tale til KrFs landskonferanse på Gardermoen lørdag.

Han gjorde det klart overfor den ferske oljeministeren Tina Bru (H) at for KrF kommer det ikke på tale med en «dynamisk iskant» slik Frp ønsker.

Både i Høyre og Arbeiderpartiet skal denne saken landes, og Ropstad vedgår at partiet foreløpig ikke har flertallet på Stortinget med seg. Nå håper han altså på drahjelp fra opposisjonen.

– Mitt håp og mål nå er at opposisjonen vil ta et tydelig klima- og miljøstandpunkt og flagge klart at de vil ha en tydelig definisjon av iskanten som er innenfor Faglig Forum og som i hvert fall ikke er en flytende definisjon, sier han.

Faglig forum er en ekspertgruppe som gir faglige råd om forvaltning av fagområdene.

