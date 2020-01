Rødt har klart størst økning av nye medlemmer siden den borgerlige regjeringen tok over

Rødt hadde 7295 flere medlemmer ved utgangen av 2019 enn i 2013, noe som er en økning på 400 prosent. Spesielt de siste fire årene har medlemstallene økt kraftig.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det skyldes at partiet har vært den tydeligste opposisjonen til den borgerlige regjeringen.

– Vi har vist styrke i saker som NorthConnect, mistillitsforslagene mot Listhaug og Hauglie og ikke minst i bekjempelsen av sosial dumping, sier Moxnes.

– Betyr det også flere velgere tror du?

– Det gir oss flere ambassadører og flere som kan engasjere seg i valgkamp. Ved forrige valg fikk vi nesten 100.000 stemmer, som betyr at nesten hver tiende velger er medlem. Det har mye å si, sier Moxnes.

Venstresiden øker

Generelt har medlemstallene i opposisjonspartiene økt siden den borgerlige regjeringen tok over i 2013. SV har det høyeste antallet nye medlemmer av alle partiene med 7474 nye medlemmer, en dobling siden 2013.

15.195 medlemmer er også det høyeste totale antallet medlemmer SV har hatt noensinne og slår rekorden fra 1992, da de hadde 13.933 medlemmer, opplyser partiet.

Unntaket blant opposisjonspartiene er Arbeiderpartiet, som har en svak nedgang. De har likevel det høyeste antallet medlemmer av de norske politiske partiene med 50.067.

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med en liten nedgang i medlemstallet siden 2013, men Arbeiderpartiet er likevel det klart største partiet i antall medlemmer, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

Regjeringsslitasje

Partiene i sentrum-høyre-samarbeidet har alle hatt nedgang siden 2013.

KrF er partiet som mister klart flest velgere. De gikk gjennom et brutalt politisk retningsvalg i 2018 og mistet nesten 4000 medlemmer i det påfølgende året. Men allerede før den tid mistet de om lag mellom 1000 og 2000 medlemmer årlig som støtteparti for den blåblå regjeringen.

Både Høyre og Frp har mistet 17 prosent av medlemmene siden de startet regjeringssamarbeidet i 2013. De hadde ved utgangen av 2019 henholdsvis 29.690 og 15.603 medlemmer.

Valgforsker: – Overraskende

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier det er interessant at økningen i grasrota til Rødt er såpass stor.

– Det er jo et parti som har vært i vinden. De har vokst på meningsmålinger og kommet inn på Stortinget, så det er absolutt et parti som man kan forvente at vokser. Men så stor vekst er overraskende, sier Bergh.

Sammenhengen mellom medlemsmasse og velgerandel er løs, forklarer Bergh. Venstre har sunket fra 8615 medlemmer i 2013 til 6389 medlemmer i 2019. De har altså cirka en tredel færre medlemmer enn Rødt, selv om de ved stortingsvalget i 2017 fikk åtte representanter (4,4 %) på Stortinget mot Rødts ene stortingsrepresentant (2,4 %).

Økning i antall medlemmer betyr altså ikke nødvendigvis flere velgere.

Færre medlemmer

Totalt har antall medlemmer i norske politiske partier sunket de siste årene. Siden 2013 har 13.867 tidligere medlemmer valgt å melde seg ut av et politisk parti uten å melde seg inn i et annet. En av årsakene er en profesjonalisering av politikken.

– Partiene trenger på en måte ikke medlemmene lenger i like stor grad, forklarer Bergh og bruker Arbeiderpartiet som eksempel.

Arbeiderpartiet var en medlemsorganisasjon som tradisjonelt sett mobiliserte og drev valgkamp gjennom medlemmene. Nå har organisasjonene blitt mer profesjonaliserte og mange oppgaver blir gjort av andre enn medlemmene.

I dag er det 163.532 medlemmer i norske politiske partier. Nesten en tredel av dem er medlem i Arbeiderpartiet.

(©NTB)