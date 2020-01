Frp varsler omkamp etter sykehusbeslutning på Helgeland

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde mandag at både Sandnessjøen og Mo i Rana skal ha sykehus med akuttfunksjoner.

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Fremskrittspartiet sier dette åpner for omkamp om sykehusstrukturen i Møre og Romsdal og Finnmark.

– Velge og vrake i prinsipper

– Man kan ikke velge og vrake i hvilke prinsipper for struktur man skal følge, avhengig av hvor man er i landet, skriver hun i en epost til NTB

– Dessuten kan man spekulere på om to sykehus på mellomlang sikt uansett vil føre til en kontrollert nedlegging, rett og slett fordi befolkningsgrunnlaget er for tynt, mener hun.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er derimot glade for at to-sykehusmodellen vant fram.

– En viktig beslutning for å sikre skreddersøm, men også nok volum til spesialisering. Løsningen krever et løft for prehospitale tjenester og en god prosess videre med fagfolkene, skriver Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol i en SMS til NTB.

– Frps sanne ansikt

Senterpartiet sier avstand til fødetilbud og akuttilbud gjorde det nødvendig med to akuttsykehus i helgelandsregionen. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe understreker at det er avgjørende at begge sykehus får beholde fullverdige akuttfunksjoner slik at det minste sykehuset skal være bærekraftig på sikt.

Toppe sier Frp «viser sitt sanne ansikt» i sykehuspolitikken, og at trusselen om omkamp viser at partiet er for sentralisering av tilbudet.