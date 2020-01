Solberg med rekordkort redegjørelse – vekker reaksjoner

– Regjeringen fortsetter å styre på Granavolden-plattformen. Jeg vil herved invitere Stortinget til et konstruktivt samarbeid, sa Solberg i den særdeles korte redegjørelsen, som Stortinget skal debattere torsdag.

I vandrehallen etterpå lot ikke reaksjonene vente på seg.

– Det var en utrolig spesiell seanse, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Her hadde hun en mulighet til å redegjøre for hva hun vil med den nye regjeringssammensetningen. Men så har hun absolutt ingen ting å melde, sier han.

Solberg: Viktig signal

Selv viser Solberg til redegjørelsen som ble holdt da KrF gikk inn i regjeringen for ett år siden.

– Utgangspunktet vårt er at vi skal styre på Granavolden. Den redegjørelsesdebatten hadde vi i fjor, sier hun.

– Det er et viktig signal at det er kort, at vi ikke skal ha et alternativt dokument til Granavolden. Å skifte grunnlag for det vi skal jobbe med, ville vært bortkastet tid, understreker hun.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener redegjørelsen styrker det som vil være Arbeiderpartiets hovedprioritering framover.

– Vårt arbeid handler nå om å skaffe et nytt flertall til Norge, slår han fast.

Sveitserost

Støre peker også på at Granavolden-plattformen er blitt gjennomhullet etter at Frp har trukket seg fra mange av kompromissene som de selv var med på å forhandle fram.

– Den begynner å ta form av en sveitserost. Og den som borer hullene, er Frp, sier han.

– Det som blir Erna Solbergs store utfordring, er å få dette til å henge sammen, med et Frp som åpenbart søker mer makt og mindre ansvar, sier han.

Nei til snikksnakk

Samtidig signaliserer han liten vilje til å inngå forlik med regjeringen dersom de ikke kommer til enighet med Frp.

– Det er 600 dager til valget. Skulle mulighetene by seg til å få gjennomslag for vår politikk, vil jeg ikke lukke døren for det. Men jeg har ikke tenkt å bruke vår tid på snikksnakk og små taktiske manøvre fra en regjering som skal sjonglere mellom partnere. Da får de gå andre steder, slår Støre fast.

– Er det mulig at Frp dermed kan få større gjennomslag utenfor regjering enn innenfor?

– Det er jo betenkelig at et parti vil ut av regjering for å få mer innflytelse, sier Støre.

