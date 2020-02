Disse kan utfordre Trump i høst

Tolv kandidater kjemper fortsatt om å bli Demokratenes presidentkandidat. Disse har størst oppslutning på meningsmålingene:

Joe Biden (77)

Tidligere visepresident og senator fra Delaware. Han tilhører partiets moderate fløy, har mye politisk erfaring og har lenge vært regnet som den med størst mulighet for å slå Trump. Men det er frykt for at riksrettsprosessen mot Trump vil ødelegge for ham. Trump anklages for å ha forsøkt å sverte Biden ved å presse Ukraina til å etterforske ham.

Pete Buttigieg (38)

Tidligere ordfører i South Bend i delstaten Indiana. Moderat. Var etterretningsoffiser i Afghanistan i 2014, har jobbet for konsulentselskapet McKinsey og er åpent homofil. Utdannet ved Harvard. Kjent for å være språkmektig og lærte seg norsk etter å a lest «Naiv Super» av Erlend Loe.

Bernie Sanders (78)

Senator fra Vermont. Betegner seg selv som sosialist. I 2016 var han nær ved å vinne over Hillary Clinton i nominasjonskampen. Han er kritisk til Wall Street og vil bekjempe økonomisk ulikhet. I oktober ble han innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt og måtte ta en pause i valgkampen.

Elizabeth Warren (70)

Senator fra Massachusetts. Tidligere jussprofessor ved Harvard Law School. Tilhører partiets venstreside. Kjent for å ha kommet med en rekke progressive forslag. Hadde medvind i begynnelsen av valgkampen, men på de siste meningsmålingene blir hun forbigått av Sanders.

Blant de andre kandidatene er: Minnesota-senator Amy Klobuchar (59), milliardær og miljøforkjemper Tom Steyer (62), forretningsmannen Andrew Yang (45), kongressmedlem Tulsi Gabbard (38) og tidligere New York-borgermester Michael Bloomberg (77).