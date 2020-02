Trygve Slagsvold Vedum kåret til årets tåkefyrste

Partnerskapet i Geelmuyden Kiese (GK) har kåret Trygve Slagsvold Vedum til «Årets tåkefyrste» i 2019, skriver selskapet selv på sine hjemmesider.

Det var Kampanje som omtalte saken først.

GK deler ut tåkefyrste-prisen hver måned for utydeligst tale, og tidlig i januar møtes alle månedsvinnerne i en superfinale.

Ubestridt Vedum

Med månedens tåkeprat i både januar og desember i fjor stilte Vedum med to nominasjoner i finalen, og han ble den ubestridte vinnereb med hele 41 prosent av stemmene fra de 1.400 som deltok i nettavstemningen.

«Vedum roper høyt, og bruker mange utropstegn, men svarer sjelden på spørsmål, og argumenterer mot en hærskare av stråmenn. Han forteller ikke velgerne hva de skal mene, men hva de skal føle. Slik er han en mester i å sette folk opp mot hverandre. Vedum er dyktigere på manipulasjon enn på kommunikasjon», skriver Hans Geelmuyden.

Sjaman Durek endte på tredjeplass med 19 prosent av stemmene.

Kongen av klar tale

På den andre siden deler GK også ut en tåkelur-pris for tydeligst tale.

«Vedums totale motsats er Kongen av klar tale. Kongens tale er forsonende, raus og inkluderende. Likevel er den klokkeklar. Hans Majestet viser at du ikke behøver å krangle med noen for at folk skal forstå hva du mener. Kongen er tydelig, uten å være splittende. Tvert imot samler han folket ved hjelp av klar tale», skriver Geelmuyden.

