Avisa får opplyst av kilder med innsikt i prosessen at Bru er pekt ut av nominasjonskomiteen som ny nestleder i Høyre.

Dette betyr ikke at hun er formelt valgt, men Erna Solbergs utpekte stjerneskudd er blitt viet mye tillit over tid. Alt tilsier at valget på landsmøtet derfor blir en ren formalitet, skriver Stavanger Aftenblad.