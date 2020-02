Milliardærene satser på Pete Buttigieg og Joe Biden

Tidsskriftet Forbes har analysert pengebidragene til kandidatene som kjemper om å bli Demokratenes presidentkandidat for å se hvem av dem som er mest populær blant USAs rikeste.

Tidligere visepresident Joe Biden hadde ved utgangen av september i fjor høst fått donasjoner fra hele 44 dollarmilliardærer og deres ektefeller, personer som er gode for minst 9 milliarder kroner.

Pete Buttigieg hadde tatt imot penger fra 40 dollarmilliardærer, og 13 av dem hadde på dette tidspunktet kun gitt penger til hans valgkamp, ikke til noen av de øvrige kandidatenes.

To av Buttigiegs bidragsytere har forbindelse til president Donald Trump, konstaterer Forbes: Hyatt-arvingen Jennifer Pritzker og kona til Trumps forretningspartner Steven Roth, Daryl Roth.

Mektige støttespillere

Buttigieg understreket tidlig i valgkampen at han ikke ville ta imot penger fra lobbyister, og han lovet også at de som bidro økonomisk ikke ville få anledning til å påvirke politikken hans.

The Center for Public Integrity følger nøye med på pengebidragene til amerikanske politikere og konstaterte tidlig at Buttigieg har hatt mange og mektige støttespillere.

– Pete Buttigieg har vært treg når det gjelder å slutte opp om de andre presidentkandidatens løfte om å bekjempe pengemakten i politikken, konstaterer de.

Sanders-kritikk

Buttigiegs fremste rival Bernie Sanders nekter å ta imot pengebidrag fra lobbyister og milliardærer, men mottar desto mer i form av småsummer fra vanlige amerikanere. Bare i januar rant det 25 millioner dollar inn på valgkampkontoen til Sanders, ifølge The New York Times.

Senatoren fra Vermont har de siste dagene kommet med krasse angrep mot Buttigieg og hans milliardærvenner.

– Buttigieg har mottatt valgkampbidrag fra over 40 milliardærer, fra konsernsjefene i de største legemiddelfirmaene i landet, fra dem som finansierer fossilt brensel, fra Wall Street, sa Sanders til CNN fredag.

– Når folk mottar penger fra mektige spesialinteresser, tror dere virkelig at man da vil stå opp mot disse interessene og gjøre det som trengs for arbeiderklassen her i landet? Det tror ikke jeg, det er ikke slik det virker, sa Sanders.

Grådighet og korrupsjon

I et tale samme dag gjentok han kritikken og omtalte Buttigieg som «legemiddelindustrien og Wall Streets mann».

– Jeg liker Pete Buttigieg. Trivelig fyr. Men vi er i en tid der milliardærer ikke bare kontrollerer økonomien, men også det politiske livet, sa han.

– Hvilken side er du på? Står du sammen med arbeiderklassen som har fått gjennomgå de siste 45 årene her i landet? Er du villig til å gå løs på grådigheten og korrupsjonen til milliardærene som utgjør 1 prosent, eller vil du fortsatt stå sammen med pengemakta, lød Sanders' utfordring til Buttigieg.

