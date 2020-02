Det opplyser stortingsrepresentant Peter Frølich til NTB.

Forslaget var fremmet av blant andre fylkestingsrepresentantene Jana Midelfart Hoff og Henning Warloe, som sitter i bystyret i Bergen.

De ønsket at fylkeslaget i Vest skulle følge i Oslo Høyres fotspor og gå inn for at det sårbare havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal vernes mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Et tilsvarende forslag ble avvist av fylkesårsmøtet i Viken Høyre lørdag.

