Selv om venstresiden har ledet på lenge på målingene, er det jevnt i kampen om hvem folk tror vinner valget neste høst.

En måling Kantar har laget for TV 2 etter at Frp gikk ut av regjeringen, viser at 26 prosent tror Erna Solberg blir statsminister, mens 28,5 prosent tror Jonas Gahr Støre overtar.

Samtidig svarer hele 37,4 prosent av de spurte «vet ikke» på spørsmålet «Hvem tror du blir statsminister etter stortingsvalget i 2021?». Så stor usikkerhet har ikke Kantar målt tidligere.