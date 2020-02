– Det er rettskraftig avgjort at vilkårene for å utlevere Ahmad er til stede, opplyser departementet til TV 2.

Hvis vedtaket påklages, er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering.

Najmuddin Faraj Ahmad, kjent som mulla Krekar, ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Den italienske dommen er ikke rettskraftig.