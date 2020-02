EU-parlamentet godkjenner frihandelsavtale med Vietnam

EU har beskrevet handelsavtalen som den mest ambisiøse som unionen noensinne har inngått med et utviklingsland.

Den ble onsdag vedtatt med 416 mot 187 stemmer. 44 representanter avsto fra å stemme.

Den må ratifiseres av alle EU-landene og vedtas av nasjonalforsamlingen i Vietnam før den kan tre i kraft, noe som trolig vil skje i løpet av sommeren.

Flere organisasjoner er skeptiske til avtalen fordi de er bekymret for menneskerettssituasjonen i Vietnam.

Avtalen innebærer at 99 prosent av tollbarrierene fjernes både på vietnamesiske og europeiske eksportprodukter. Den åpner også vietnamesiske markeder for tjenester og offentlige anskaffelser for europeiske selskaper.

Handelsavtalen er ventet å føre til kraftig økonomisk oppgang for Vietnam.