Norge har brukt 29,5 millioner for å få plass i Sikkerhetsrådet

Kostnadene inkluderer blant annet reiser, representasjon, kampanjemateriell og profilering, kursing og faglig forberedelse, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger som er engasjert spesielt for å fremme kandidaturet, skriver Utenriksdepartementet på sine egne nettsider.

Det var i 2007 at Norge formelt lanserte sitt kandidatur for å vinne ett av to seter i den såkalte vestgruppen i FNs sikkerhetsråd foran Irland og Canada. Valget finner sted 17. juni 2020. For å bli valgt er det nødvendig å sikre støtte fra to tredeler av FNs medlemsland.

I 2016 ble arbeidet intensivert, og Norge har siden da brukt 29 millioner kroner på kampanjen. Arbeidet ble ytterligere intensivert i 2019, da det ble brukt 17,1 millioner kroner.

Statsminister Erna Solberg har tidligere forsvart ressursbruken.

– Mange lurer på hvorfor Norge skal sitte der og ikke andre. Noe av det mest usolidariske jeg hører, er at «noen andre kan gjøre det» Det er også bare Norge som kan ivareta norske interesser. Canada og Irland har sikkert mange gode saker, men de kommer til å ivareta sine interesser, sa Solberg i forbindelse med et besøk på FNs høynivåuke i New York i fjor høst.

På høynivåuken var en av hovedprioriteringene Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet.

Nettavisen skrev i desember at Norge brukte 6,2 millioner kroner på turen, og at noen av delegatene bodde på hotellrom som kostet 7.000 kroner natten.