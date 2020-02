Iran truer med å angripe USA og Israel

Iran er klare til å angripe USA og Israel dersom partene provoserer frem en grunn til å angripe. Det sa lederen for den iranske revolusjonsgarden på en direktesendt sending på iransk tv torsdag.

-Hvis dere gjør den minste feil så skal vi angripe dere begge. Det sa Major general Hossein Salami i en tale, ifølge Reuters.

Soleimani ble drept av en amerikansk drone i Bagdad den 3. januar.

Videre uttalte Salami at det feige angrepet på Soleimani vil føre til frigjøringen av Jerusalem.

Big politics - Iran vil støtte bevæpnede palestinske grupper

Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei sa forrige uke at Iran vil støtte palestinske grupper så mye som mulig, og oppfordret palestinere til å konfrontere USAs plan om fred mellom Israel og Palestina

President Donald Trump har annonsert en plan som vil sette strenge restriksjoner på Palestina, og dermed la Israel ta over jødiske bosettinger ved Vestbredden. Palestinske ledere har nektet for at Israel har rett på området.