Møre og Romsdal Høyre vil innføre lik pris på ferger over hele landet

– Prisene slik som de er i dag, og med den økningen som det er lagt opp til med innføring av autopass, gjør det lite attraktivt å bo og arbeide i distriktene, spesielt i kommuner der man er avhengig av ferje, skriver fylkeslaget i en epost til NTB.

Lørdag ble saken behandlet i fylkestinget, og resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Fylkeslaget mener også at staten skal kompensere fylket for de ekstra kostnadene for de nye miljøkravene for ferjer.

– Fylkeskommunen har fått en større økonomisk byrde etter de nye miljøkravene ble innført – dette må kompenseres, heter det videre.

(©NTB)