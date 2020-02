Rødt og MDG føler seg utestengt fra spørretimen

Partiene får tildelt tid i den 90 minutter lange spørretimen etter hvor mange representanter de har på Stortinget. Etter at Frp gikk ut av regjeringen og trådte tilbake i Stortinget er det nå seks og ikke fem partier som stille spørsmål. Fremskrittspartiet er det tredje største og får mye av tiden.

Rødt og Miljøpartiet De Grønne har derimot bare én representant hver på Stortinget.

– Etter at vi i flere måneder og år har jobbet for fast plass, er vi og Rødt skvist ut igjen. Dette har vært vedtatt i møter vi og Rødt ikke har vært med i en gang, sier MDGs representant Une Bastholm til VG.

De to partiene har den siste tiden fått åtte minutter til sammen, tid de har delt på og brukt annenhver gang. Etter at Frp er kommet tilbake er det blitt slutt på dette.

Stortingspresident Tone W. Trøen reagerer på at de to partiene offentlig kommenterer et forhold som det ennå ikke er avgjort.

– Jeg reagerer på at Rødt og MDG kommenterer på en sak som er i prosess, sier Trøen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil i likhet med MDG ha mer forutsigbarhet rundt spørretimen. Han mener representantene burde tåle at det legges til rundt seks minutter til dagens spørretime.

