Venstre vil ha grønn eksportplan fra egen regjering

Nestleder Atle Hamar i Venstres programkomité viser til at Norge foreløpig har et konkurransefortrinn i form av kunnskap om design, materialer og innovasjon i maritim sektor. Men flere land er i ferd med å våkne, advarer han.

– Norge må ha en strategi som sier at vi skal være best i verden på å eksportere grønn teknologi. Vi bygger båter i karbon som ingen andre har gjort før, sier Hamar til NTB.

– Dere sitter i regjeringen, er det ikke bare å gå i gang?

– Vi foreslår dette i programkomiteen. Ingen av oss sitter i regjeringen nå, sier Hamar, som var statssekretær i Klima- og miljødepartementet fram til Frps exit i januar.

– Relevant for mange

Venstres håp er at en mer helhetlig satsing fra det offentlige på eksport av teknologiske løsninger både skal bidra til å løse klimautfordringene og skape nye jobber i Norge.

Hamar bruker oljekrisen i 2014 som eksempel. Da ble det bråstopp i bestillinger av supplybåter til oljesektoren hos norske verft. Men et behov for å elektrifisere ferjeparken sørget for nye oppdrag til verftene.

– Alt vi gjør av teknologiutvikling for lasteskip, supplybåter, oppdrettsbåter, cruiseskip og ferger er relevant for veldig mange land, sier Hamar.

– Skape selv

Sentralstyremedlem og stortingspolitiker Guri Melby, som leder Venstres programarbeid, viser til at Norge har vært ledende på å ta i bruk ny, grønn teknologi på elbilområdet.

– Men nå må vi faktisk også skape teknologien selv, sier hun til NTB.

Melby viser til at norsk næringsliv er klare for å gripe muligheten for å øke sin eksport, men at de kan trenge hjelp fra staten. Hun peker på at over 100 norske bedrifter allerede er inne i Sør-Korea.

Venstre har landsmøte i april, men programarbeidet strekker seg i realiteten fram til neste landsmøte i valgåret 2021.

