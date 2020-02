Ap i medvind i LO

– Tendensen er god, men vi har fortsatt et stykke å gå, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NTB.

Ifølge et partibarometer som Opinion har laget på oppdrag fra LO, sier 39,7 prosent av LOs medlemmer nå at de vil stemme på Arbeiderpartiet. Det er en framgang på over 7 prosentpoeng fra september-oktober i fjor, da 32,6 prosent sa det samme.

– Jeg opplever at LO-medlemmer både i privat og offentlig sektor nå kjenner igjen Arbeiderpartiet og ser at vi tar kampen for trygghet på jobb på alvor, sier Støre.

Senterpartiet er det nest mest populære partiet blant arbeidsfolk med 18 prosent, mens SV får 9,2 prosent. For de andre partiene, med unntak av Frp og KrF, viser målingen en svak nedgang.

Vil opp på 2015-nivå

Kun 429 personer har deltatt i undersøkelsen, men Aps klare vekst er likevel godt utenfor feilmarginen. Samtidig er oppslutningen blant LO-medlemmer fortsatt betydelig lavere enn i 2015, da mer enn én av to hadde Ap på topp. Men det tar Støre med stor ro.

– Det er ingen grunn til at vi ikke skal være der i 2021, sier Ap-lederen.

Han har for lengst startet den lange sprinten inn mot stortingsvalget neste høst. Men for å vinne, må han få flere på sitt lag. Særlig ønsker Ap å hente tilbake sin kjernevelgere i LO.

Klima + industri = sant

Mandag deltar Støre på en industrikonferanse i Bergen som Ap og Fellesforbundet arrangerer i fellesskap. Blant tingene som skal diskuteres, er hvordan man kan få til en rettferdig omstilling i lys av radikale kutt i klimautslippene, og hvordan man kan utvikle og styrke norsk industri.

Nettopp hvordan man skal få klima og industri til å vandre hånd i hånd inn i framtida, er nøtta Ap skal knekke i sitt neste partiprogram – og forhåpentligvis friste kjernevelgerne.

– Industrien er nøkkelen til å få utslippene ned, sier Støre, som selv har brukt mye av sin tid i det siste ute hos bedriftene.

– Stemningen har snudd: Til forskjell fra for to år siden opplever jeg nå en nysgjerrighet og en selvtillit om at norsk industri faktisk har dette i seg, med kompetansen til verdens beste fagarbeidere, med kraft uten utslipp og med kapital som Norge er rik på, sier han.

– Vi må løfte blikket

I forrige uke lanserte Støre en gigasatsing på hydrogen som et nytt industrieventyr som kan ta Norge inn i en grønn og klimavennlig framtid. Overfor NTB ramser han i tillegg opp satsinger på havvind, utslippsfri sokkel og karbonfangst og -lagring.

– En slags nyindustrialismens tidsalder?

– Ja, det er det, Vi må ha som mål å øke eksporten fra norsk industri, sier Støre, som også trekker fram hvordan dette kan styrke kampen mot klimaendringene globalt.

– Der hvor Norge virkelig kan utgjøre en forskjell, er med verdensledende teknologi. Vi må ha store internasjonale ambisjoner, slår han fast.

Statlige oppstartsselskaper

– Men alle disse prosjektene vil jo koste enorme summer?

– Jeg mener vi må være åpne for å vurdere statlige oppstartsselskaper i startfasen, slik at vi kommer i gang, sier Støre.

– Vi må løfte blikket. Vi er nødt til å få norsk eksportindustri sterkere fram. Fastlands-Norge går allerede med underskudd, oljeinntektene er på vei ned. Hva vi må gjøre det neste tiåret for både å nå klimamålene og få flere i jobb, det er spørsmålet, sier Ap-lederen.

