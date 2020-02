Kompromiss kan sikre Trond Giske verv i Trøndelag Ap

«Sterke krefter» i Trøndelag Ap jobber for at Trond Giske skal bli ny fylkesleder, men det kan nå være duket for et kompromiss, etter det TV 2 kjenner til.

Løsningen det pekes på, er at ordfører Amund Hellesø (43) i Nærøysund blir ny fylkesleder, mens Giske blir en av nestlederne og en kvinne blir den andre nestlederen. Dette kompromisset skal selv Giskes sterkeste motstandere være villige til å godta, sier kilder til kanalen.

Et nestlederverv vil gi Giske en plass i partiets landsstyre, partiets høyeste organ mellom landsmøtene. Dermed kan det være duket for et comeback for den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet.

Hellesø har tidligere bekreftet at han kan være en aktuell kandidat for fylkesledervervet. Han har tro på at det er mulig å finne en samlende løsning der Giske er med i styret.

– Jeg opplever at Trond har stor støtte i medlemsmassen og blant velgerne våre. Så her må vi bare finne den rette sammensetningen, så blir det her veldig bra, tror jeg, sier han.

Lokallagene har frist til 19. februar med å komme med innspill, og valgkomiteens innstilling skal være klar 16. mars. Årsmøtet i Trøndelag Ap holdes fra 20. til 22. mars.