Trumps straffetoll kan gi Tine-tap på fem millioner kroner i måneden

Tine bygger for tiden et nytt produksjonsanlegg i Irland som skal produsere Jarlsbergost til utenlandsmarkedet i forbindelse med at eksportstøtten forsvinner fra 1. juli i år.

Nå viser det seg at Tines kostnader kan bli langt høyere enn det de hadde sett for seg. I oktober i fjor innførte Trump toll på 25 prosent på en rekke europeiske produkter som gjengjeldelse for europeiske subsidier til Airbus, blant annet på meieriprodukter. Nationen skriver at dette vil gi Tine store ekstrakostnader når osteproduksjonen i Irland kommer i gang.

– Hvis vi ikke får tatt straffetollen på 25 prosent ut i markedet i form av høyere pris, så vil det gi oss en kostnad på opp mot fem millioner kroner i måneden, sier konsernsjef Gunnar Hovland i Tine til avisen.

Tine planlegger å produsere rundt 6.000 tonn ost i Irland til det amerikanske markedet.