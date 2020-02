– Ja. Jeg ville satt navnet mitt på den, sa presidenten til pressen i Det hvite hus søndag før han reiste på et to dagers besøk til India.

Dagen før trådte en delvis våpenhvile i kraft som innebærer at Taliban, USA og afghanske sikkerhetsstyrker «reduserer volden» i en uke.

Avtalen om nedtrapping er ment å tilrettelegge for at USA og opprørerne kan signere en avtale i Qatar 29. februar. Denne avtalen kan igjen føre til at USA trekker tilbake sine soldater fra Afghanistan etter over 18 år.

