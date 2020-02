Mnuchin: Viruset kan forsinke Fase 2-avtale

President Donald Trump erklærte sent i desember at han snart ville dra til Beijing, for å diskutere en Fase 2-avtale med Kinas president. Ennå har ikke dette skjedd, og på søndag meldte finansminister Steven Mnuchin at coronavirusets utbrudd kan forsinke en mer omfattende handelsavtale mellom USA og Kina.

Kan komme etter valget

– Dersom vi får den rette avtalen før valget, er det flott, sa Mnuchin i et intervju med Reuters.

– Dersom vi får den rette avtalen etter valget, er det også flott. Vi føler uansett ikke noe press.

Mnuchin var også ute og dempet markedets forventninger sent i januar, da han hevdet at en Fase 2-avtale uansett kan bli begrenset og at mange av dagens tollavgifter kan vedvare.

Trump lovte omtrent samtidig at alle tollavgiftene skulle fjernes.

«Ingen materiell effekt»

Trump og Mnuchin ser også ut til å være uenige, når det gjelder Kinas evne til voldsomt å øke sin import fra USA.

Presidenten tvitret i forrige uke at det kan bli vanskelig for kineserne å holde sin del av Fase 1-avtalen, mens Mnuchin på søndag opplyste at han ikke tror viruset vil ha noe å si.

– Basert på alt vi vet og hvor viruset er nå, forventer jeg ingen materiell effekt, uttalte finansministeren.

Han la imidlertid til at denne vurderingen kan endre seg, etter hvert som vi får mer informasjon om coronaviruset spredning. Etter planen skal Kina kjøpe amerikanske varer og tjenester for minst 200 milliarder dollar mer i 2020 og 2021.