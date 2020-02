Regjeringen gir ordre i dag om riving av Y-blokka

I november godkjente Fylkesmannen i Oslo og Viken vedtaket om riving av Y-blokken og ba samtidig regjeringen vurdere saken på nytt.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender i dag brev til Statsbygg om at de kan starte arbeidet med å forberede riving, sier statsråd Nikolai Astrup.

– Departementet har i dag behandlet forespørselen om utsatt iverksetting av riving og kommet fram til at vi ikke imøtekommer det, sier Astrup til NRK.

Grunnen til at han gir klarsignal til å gå videre med rivingen, er at departementet mener at det ikke kommer fram nye argumenter som ikke er vurdert tidligere. (©NTB)