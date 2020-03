3 millioner til forskningsprosjekt i Nordishavet

VIL LÆRE MER: Regjeringen bevilger 3 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal øke kunnskapen om Polhavet. Foto: NTB Scanpix

Intensjonen er at Norge skal være ledende på kunnskap om og forskning på havområdene nord for Svalbard.

– Vi ser en økende internasjonal interesse for polområdene, og det er viktig for Norge å være til stede og styrke kunnskapen om våre nærområder. Gjennom GoNorth-prosjektet vil det være muligheter for testing og utvikling av ny miljø- og navigasjonsteknologi, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en uttalelse.

Flere internasjonale forskningsmiljøer samarbeider om forskning, fartøy og finansiering. Det er planlagt til sammen tre forskningstokter, to sammen med Tyskland og Sverige, og pengene skal gå til å organisere og finansiere toktene.

Støtten kommer fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.