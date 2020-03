Sanner om coronavirus: – Vi er svært godt forberedt

– Så langt ser vi ikke de store utslagene inn i norsk økonomi, men dette er noe vi følger svært tett, sier Sanner til NTB.

– Hvilke tiltak vurderer dere?

– Jeg vil være varsom med å spekulere på det, men vi har i Norge god erfaring med å håndtere både tilbakeslag i økonomien og kriser. Det betyr at vi er svært godt forberedt hvis det skulle få utslag inn i norsk økonomi, sier han.

Virusutbruddet har ført til et ras på omkring 10 prosent på verdens børser. Det norske oljefondet har falt med over 700 milliarder kroner på kort tid. Samtidig viser ferske tall at Kina, verdens nest største økonomi, nærmest har stanset helt opp som følge av virusutbruddet.

«Svært god beredskap»

Selv om den norske økonomien foreløpig ikke har fått virussmitte, vil et tilbakeslag hos Norges handelspartnere også kunne påvirke en liten, eksportrettet og åpen økonomi som den norske.

– Hvis dette blir langvarig og en global resesjon, vil det kunne medføre lavere aktivitet i norsk økonomi, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Både hun og Sanner er imidlertid klare på at Norge har veldig gode forutsetninger for å kunne håndtere en eventuell krise. Svært gode statsfinanser er én viktig buffer.

– Vi har alle verktøyene dersom det skulle være nødvendig. Vår økonomiske beredskap er svært god. Vi har håndtert krevende situasjoner før, sier Sanner.

– Vi har en kombinasjon av ansvarlige parter i arbeidslivet, som vi samarbeider med, Norges Bank har verktøy, og vi har også finanspolitikken. Samtidig har vi også permitteringsregler og andre virkemidler, legger finansministeren til.

Oljekrise

Det ble behov for ekstraordinære tiltak i norsk økonomi da oljeprisen falt som en stein i 2014. Prisfallet sammenfalt med en nedgang i de norske oljeinvesteringene. Også den voldsomme migrasjonsbølgen høsten 2015 ga økonomiske utfordringer for Solberg-regjeringen.

Før helgen falt oljeprisen under 50 dollar fatet, men Sanner vil nødig gå inn i hva det konkret betyr for norsk økonomi.

– Vi har sett relativt store utslag på de internasjonale børsene. De har falt, og råvareprisene har også falt. Det kan få konsekvenser for veksten internasjonalt og veksten hos våre handelspartnere, sier finansministeren.

Han minner for øvrig om at situasjonen i norsk økonomi for tiden er lys, med lav ledighet, stigende sysselsetting og 40.000 nye arbeidsplasser i privat sektor bare det siste året.

(©NTB)