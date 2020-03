Frp fremmer ti forslag i Stortinget – vil unngå ny asyl- og flyktningstrøm

– Vi ser dramatiske bilder fra Europas yttergrenser i Hellas, der vi ser at Tyrkia har åpnet sine grenser. Vi må være klare. Vi har 2015 friskt i minne og må være klare til å håndtere en ny situasjon, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til TV 2.

Frp vil blant annet at Utlendingsdirektoratet skal instrueres til ikke å realitetsbehandle asylsøknader for personer som har oppholdt seg i Tyrkia eller i et annet land der de ikke var forfulgt. Av de ti forslagene har Frp og Høyre tidligere foreslått ni av dem sammen.

Høyres innvandringspolitiske talsmann, Ove Trellevik, at partiet er åpen for å gå inn for Frps forslag.

– Forslaget er relevant i forhold til dagens situasjon. Flyktningene kommer fra et trygt land, Tyrkia, og av den grunn burde asylsøknaden være behandlet der, sier Trellevik til NRK.

SV mener at forslagene vil føre til at folk som er på flukt, vil bli fratatt rettighetene sine.

– Hvis det kommer noen fra Tyrkia, så har mange tidligere fått innvilget asylsøknaden fordi de har hatt beskyttelsesgrunn. Flyktningene må få behandlet asylsøknaden sin, det har de krav på og det er helt nødvendig, sier innvandringspolitisk talsperson Karin Andersen i SV.

