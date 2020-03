Vil beholde arvebeskatning via gevinstskatt

Partier på venstresiden ønsker å gjeninnføre arveavgiften som ble fjernet i 2014, men har hittil ikke fått full støtte fra Arbeiderpartiet.

Arveavgiften ga i 2013 et proveny til staten på litt over 2 milliarder kroner. Samtidig som Solberg-regjeringen fjernet arveavgiften, endret den også en viktig praksis: Kontinuitetsprinsippet erstattet diskontinuitetsprinsippet: Nå er det opprinnelig, historisk kostpris som legges til grunn for beregning av gevinst ved senere salg, ikke verdien ved arvetidspunktet (for børsnoterte aksjer ble dette endret allerede i 2006).

Arvede midler beskattes dermed fortsatt, men gjennom gevinstbeskatningen. En som regel lavere kostpris gir høyere beregnet gevinst ved et salg, og økningen i gevinstskatten vil i mange tilfeller være høyere enn hva arveavgiften ga.

Ikke likviditetstrøbbel i dag

Den gamle arveavgiften ble betalt på hele beløpet, men med en lav sats, påpeker Mathilde Fasting i den liberale tankesmien Civita i et notat: Etter omleggingen beskattes kun gevinsten, men med en høyere sats – og i mange tilfeller er gevinsten nesten like stor som totalverdien av det som selges.

Slik bør det fortsatt være, mener hun: Kontinuitetsprinsippet gir staten med sitt evige perspektiv et større nominelt proveny over tid enn arveavgift og diskontinuitet.

For arvtakerne er dagens ordning gunstig fordi den ikke gir likviditetsproblemer, noe arv av illikvide midler på et tilfeldig dødsfalltidspunkt kan gjøre, påpeker Fasting. Nåverdien av skatten kan også bli lavere når gevinstbeskatningen slår inn senere.

– Alt annet like vil kontinuitet og arveavgift, særlig om formuesskatten også beholdes, bli en dyr løsning for norske bedriftseiere, sier Fasting.

Betydelige rabatter ved arveavgift

Av provenyet fra arvegiften på vel 2 milliarder kroner i 2013 kom det meste fra arv på bolig og hytter, objekter som i praksis er skjermet i dagens ordning.

– Hvorfor har provenyet på arvede næringsverdier vært så lav?



– Provenyet fra næringsverdier fra den tidligere arveavgiften var lavt fordi verdsettelsesreglene gjorde det mulig å fastsette en lav verdi. Mange land som i dag har arveavgift, har betydelige rabatter ved arv av næringsverdier, særlig for familieeide selskaper, sier Fasting.

Fasting skriver at det ikke er noen samfunnsøkonomisk begrunnelse for å ilegge arveavgift, slik situasjonen er i dag med høy utbytteskatt og formuesskatt.

– Ville en slik begrunnelse vært til stede dersom formuesskatten eller utbytteskatten var fjernet, eller var betydelig lavere?



– Jeg foreslår alternativt at arveavgift innføres mot at formuesskatt på arbeidende kapital fjernes, mens mitt prinsipielle syn er at vi beholder dagens kontinuitetsprinsipp og beskatter gevinster i stedet for å innføre en vanlig arveavgift på nytt, og at vi fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, sier Fasting.

– Utbytteskattesatsen er knyttet til selskapsskattesatsen, så den sammenhengen mener jeg vi bør beholde.

«Åpenbart lite behov»

Arveavgift kan ses som en formuesskatt som forfaller i hver generasjon, ifølge Fasting, på toppen av den årlige formuesskatten.

«Ut fra et provenyperspektiv har Norge åpenbart lite behov for formuesskatt», skriver hun i Civita-notatet.

– Er det like riktig fremover, når eldrebølgen kommer og drahjelpen fra Oljefondet ventes å bli svakere?



– Det er uansett ingen land som i dag tar inn store provenyer, altså skatteinntekter, fra arveavgift, slik at jeg har ikke noen tro på at arveavgift og formuesskatt på noen måte vil avhjelpe eldrebølgen, sier Fasting.

– Snarere må vi satse mye sterkere på verdiskapende, privat virksomhet, som er lønnsom og skaper arbeidsplasser. Da er ikke formuesskatt og arveavgift de riktige midlene, men kanskje heller avgifter som sørger for at forurensende virksomheter blir renere og at nye, klimavennlige arbeidsplasser skapes i stedet.

Hun er åpen for å vurdere ulike løsninger for beskatning av hus og hytter.

– Det jeg ikke ønsker, er en beskatning som rammer verdiskapende næringsvirksomhet og som i dag forskjellsbehandler utenlandskeide selskaper og norskeide selskaper, sier Fasting.