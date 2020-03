Strid i Ap om Trond Giskes videre rolle

– Det er uheldig med slike uttalelser fordi dette holder liv i debatten som alle vil unngå: Om personer og ikke politikk. Trond Giske har ikke deltatt i debatten om valgprosessen i Trøndelag i det hele tatt, sier leder Arild Kvernmo Pedersen i Verdal Ap, til Dagbladet.

Reaksjonen til Pedersen kommer etter et intervju med lederen for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen som Dagbladet publiserte mandag. Der sa hun at hun er bekymret over at partimedlemmer tar kontakt og er usikre på om de fortsatt kan støtte Ap, fordi de blir opprørt over at Giske kan å få makt kort tid etter varslersakene mot ham.

– Det er Trøndelag som må velge den de best mener representerer det de vil være, men jeg kunne ønske Giske lot partiet få ro nå, ved å respektere det at støyen rundt ham ødelegger for oss, og sette partiet først, sa Trettebergstuen.

Hun ville ikke svare på om det betyr at Trond Giske bør trekke sitt kandidatur til fylkesledelsen i Trøndelag eller la være å stille til gjenvalg til Stortinget.

Flere lokallag i Trøndelag Ap, deriblant Verdal Ap, ønsker Trond Giske som ny fylkesleder. Valgkomiteen skal innstille en leder innen 16. mars, mens lederen skal velges på årsmøtet i Trøndelag 21. og 22. mars.

