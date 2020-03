Biden løfter USA-børsen

Den amerikanske Dow Jones-indeksen var opp med 2,8 prosent kort tid etter at New York-børsen åpnet på onsdag. Oppturen kom etter et like stort fall dagen før. Rekylen skyldtes delvis at Joe Biden på tirsdag gjorde det svært sterkt i flere delstater der Demokratene stemte på hvem de vil ha som presidentkandidat.

Sentrumspolitikeren vant i Virginia, Nord-Carolina, Alabama, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, Massachusetts, Texas og Arkansas.

Usikkerhet frem til juli

Biden hadde frem til onsdag ettermiddag fått 461 delegater, mot 404 for den selverklærte «sosialdemokraten» Bernie Sanders. For å bli Demokratenes presidentkandidat må politikeren få støtte fra minst 1.991 av i alt 3.979 delegater.

«Prosessen vil fortsette utover våren, og det er ikke gitt at kampen mellom de to hovedkandidatene blir avgjort før på demokratenes landsmøte i midten av juli», kommenterer DNB-økonom Knut Magnussen i en rapport på onsdag.

«Aksjemarkedet, som slet seg gjennom gårsdagen, ser ut til å reagere positivt på Bidens gode valgresultat».

Vanskelig for Sanders

– Det kan bli vanskelig for Sanders å vinne nå, sier investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets and Trading.

Han påpeker at to andre presidentkandidater, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar, trakk seg og stilte seg bak Biden.

– I tillegg virker det som om Elizabeth Warren fortsatt vil kjempe, og hun går til valg på en lignende plattform som Sanders – noe som vil ta stemmer fra Sanders fremover, fortsetter Maalen-Johansen.

– Dette kan fort øke differansen ned til Sanders, og vi kan få en reprise av 2016, der en sentrumsorientert, etablert politiker vinner Demokratenes nominasjon, mens det som defineres som en «grassroots»-bevegelse må kaste inn håndkleet.

Negativt for markedet

Forøvrig har nylige spørreundersøkelser blant amerikanske investorer vist at en eventuell Sanders-seier vil svekke de amerikanske aksjekursene, ettersom senatoren fra Vermont regnes som «markedsuvennlig».

«De samme spørreundersøkelsene antydet at de fleste investorer regner det som usannsynlig at Sanders eller Warren ville være i stand til å slå den sittende presidenten», skriver valuta- og renteanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i en rapport.