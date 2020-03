Hadia Tajik tar gjenvalg og vil fortsette som nestleder i Ap

De to profilerte Ap-politikerne Marianne Marthinsen og Jette Christensen har den siste tiden gått offentlig ut og sagt at de ikke vil ta gjenvalg som stortingsrepresentanter for partiet.

I et intervju med Dagens Næringsliv går nå tre andre profilerte Ap-kvinner ut og sier at de ønsker å fortsette på Stortinget. De tre er nestleder Hadia Tajik, leder Anette Trettebergstuen i Aps kvinnenettverk og justispolitisk talsperson Lene Vågslid.

Til avisen sier Tajik at hun har hatt et ambivalent forhold til politikken.

– Men etter de tøffe rundene vi har hatt de siste par årene er jeg ikke ambivalent lenger. Det er dette jeg vil drive med. Og jeg har lyst til å drive med dette lenge, sier Tajik.

Hun vil likevel ikke svare på om hun ønsker å bli partileder, dersom det skulle bli aktuelt senere.

– Ledervervet er ikke tema nå. Og Jonas som statsminister er noe av det som motiverer oss til å søke gjenvalg. Men jeg ønsker virkelig å fortsette som nestleder, sier Tajik.

